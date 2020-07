Detingut a Gandia per «incitar a l'odi» contra la monarquia espanyola, els jutges i les forces de seguretat

La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat valenciana de Gandia a una persona de 59 anys que venia difonent, des de l'any 2018, a través de les xarxes socials, comentaris que "inciten a l'odi" dirigits contra institucions representatives de l'Estat, com la casa Reial, Judicatura i les Forces i Cossos de Seguretat.Segons recalca l'Institut Armat, el contingut dels missatges difosos "incitava a l'odi i fomentava actituds violentes", pel que poden incórrer suposadament en delictes d'odi i, en altres casos, d'injúries a la Corona.En total, s'han detectat 36 publicacions dirigides contra institucions de l'Estat i persones representatives d'aquestes, especialment centrades en la Corona i els membres de la Casa Reial.Un cop analitzat el contingut dels missatges, els agents van poder constatar que aquesta persona feia servir la xarxa social com a mitjà per traslladar "un discurs d'odi i rebuig cap a institucions de l'Estat", explica la Guàrdia Civil en un comunicat. Així mateix, quan orientava els missatges d'odi cap a la Casa Reial "ho feia de forma individualitzada cap a les seves Majestats i Altezas", afegeixen.Aquestes publicacions les realitzava de forma oberta en el seu perfil de manera que aquests missatges d'incitació a l'odi i violència podien arribar a qualsevol usuari d'aquesta xarxa social. Donada la gravetat dels continguts abocaments, la Guàrdia Civil va realitzar diferents gestions que van permetre identificar l'usuari d'aquest perfil -de 59 anys i nacionalitat espanyola-, que ha estat detingut.L'operació ha estat portada a terme per la Secció d'Informació de la Zona de València, de forma coordinada amb la Direcció de Servei d'Informació.La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'instrucció número 2 de Gandia (València) i ha estat coordinada per la Fiscalia encarregada de la investigació dels delictes d'odi a la Província de València.

