10 raons excel·lents per fer senderisme a Catalunya

Després de mesos confinats a casa, és el temps ideal de gaudir de Catalunya i redescobrir-la. És l'estiu de gaudir de la nostra vall, el nostre prat, el blau del cel, el nostre riu, el nostre bosc, el nostre mar, la teva platja, els nostres sabors, els nostres pobles i ciutats...En aquest sentit, caminar és la manera més senzilla de conèixer un territori, de copsar-ne tots els detalls, de reconèixer el paisatge a cada pas. Ahi ha moltes rutes per a tot tipus de caminants: des dels cims més alts dels Pirineus fins a les platges de lai les, l’amant delpot triar entre una infinitat d’itineraris.Hi ha moltes raons per fer senderisme a Catalunya.Amb poc més de 32.000 km2, Catalunya pot semblar un territori petit, però és enorme pel que fa a. Des dels cims que superen els 3.000 metres d’altitud fins a les platges més recòndites i solitàries es despleguen una infinitat de paisatges únics on es pot

6. Els Pirineus de Catalunya, icona d’alta muntanya

Als Pirineus de Catalunya es respira naturalesa en estat pur. Muntanyes amb pics de fins a 3.000 metres, abastables i accessibles, i una gran concentració de llacs, boscos i prats frondosos. Indrets que encara no han estat transformats per l’ésser humà. Entorns naturals de gran bellesa i paratges ideals on perdre’s i retrobar la intimitat perduda.

7. Cims emblemàtics

Pics mítics que amaguen unes vistes espectaculars sobre el territori i que s’han convertit en referents de muntanya tant per als catalans com per als visitants. La Pica d’Estats, el cim més alt de Catalunya; el Pedraforca, amb els seus dos cims en forma de forca que són coneguts per muntanyencs d’arreu del món; el Puigmal; el Besiberri sud, i el Tuc de Molières són alguns dels més emblemàtics.