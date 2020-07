El brot de coronavirus de l'escorxador d'Avinyó puja fins als 11 treballadors

El número de treballadors de l'escorxador d'Avinyó que s'han contagiat amb coronavirus és d'11 persones, finalment, després que s'hagi confirmat un nou cas en les últimes 24 hores, segons ha informat Salut.L'empresa ha completat els 200 testos PCS entre dilluns i dimarts i en continuarà fent entre altres companys de feina que no tinguin contacte directe amb el brot com a mesura preventiva. La resta de PCR practicades, a banda dels que han confirmat el positiu, han donat negatiu.Segons les hipòtesis amb que les es treballa la infecció es va produir en una festa d'aniversari celebrada fa 15 dies en un bar del barri de la Plaça de Catalunya de Manresa on van assistir-hi treballadors de l'escorxador.

