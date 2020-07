PortAventura obrirà el 8 de juliol amb un 30% d'aforament i confiant en el turisme estatal

Monitor que mostra la temperatura corporal de les persones que entren al parc. Foto: ACN

PortAventura World tornarà a obrir portes el proper 8 de juliol. Ho farà amb novetats relacionades amb mesures de seguretat per la Covid-19, com la reducció de l'aforament a un 30%. En la temporada del 25è aniversari, el parc ha invertit 4 milions d'euros en elements per controlar la pandèmia. A l'entrada hi haurà un control de temperatura i l'ús de la mascareta serà obligatori a tot el parc, també a les atraccions.D'entrada s'obriran quatre dels sis hotels del ressort, amb un aforament màxim d'entre el 60% i el 80%. Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, ha assenyalat que és una "temporada atípica" i ha destacat que enguany confien especialment amb el mercat estatal per mitigar el descens del turisme internacional.Els visitants del parc temàtic hauran de passar un control de temperatura per accedir-hi. La companyia ha instal·lat una gran carpa amb càmeres tèrmiques per on hi haurà de passar tothom. Un operari veurà les imatges a través d'un monitor, i si algú té una temperatura per sobre de 37,5 graus, se li recomanarà anar a un centre mèdic proper perquè es faci la prova de la Covid-19. Si presenta un certificat mèdic conforme ha donat positiu, aleshores se'l deixarà entrar.La mesura també afectarà els clients dels hotels del ressort. Els responsables del parc han assegurat que es garantirà el dret a la intimitat i que no es demanarà cap dada personal.Encara abans d'entrar es repartirà un fulletó en diferents idiomes per informar de les mesures de seguretat. A les cues per comprar entrades s'haurà de respectar el metre i mig de distància. De fet, des del parc recomanen comprar els tiquets per Internet per estalviar-se cues i facilitar la mobilitat. Ja a dins, uns panells indiquen que cal caminar per la dreta i l'ús de la mascareta és obligatori durant tota la visita, a excepció dels restaurants.Per pujar a les atraccions caldrà mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. "Amb això ja garantim la seguretat", ha dit. Uns protocols que estan certificats per l'Institut per la Qualitat Turística Espanyola (ICTE). Totes estaran obertes i al 100% de capacitat.Aldecoa ha exposat que així dificulten que es facin cues i permeten donar un millor servei als clients. De fet, aquest és un dels objectius d'enguany de l'empresa. "Creiem que PortAventura és el destí ideal per passar les vacances. Ens volem focalitzar en l'experiència i la seguretat dels clients i no hem fet previsions de visitants per aquesta temporada", ha assegurat.El que no estarà en funcionament fins al setembre són els espectacles. Tampoc s'obrirà aquest any el Caribe Aquatic Park: "Considerem que l'oferta que tenim és suficient", ha afirmat el director general. De moment tampoc es posarà en marxa PortAventura Dreams, el projecte solidari que la companyia té per a nens i famílies amb càncer, tot i que Aldecoa ha assenyalat que confien en tornar-lo a obrir abans d'acabar el 2020.Pel que fa als hotels, se'n posaran en marxa quatre dels sis que té el complex. En concret seran el Colorado Creek, PortAventura, Mansion de Lucy i Gold River. Ho faran amb un aforament d'entre el 60% i el 80% i els dirigents confien en poder-los omplir. "La pandèmia ha impactat en el mercat global i enguany ens focalitzarem en el turisme de proximitat. Creiem que les famílies espanyoles no viatjaran a l'estranger però voldran gaudir d'un cap de setmana llarg o una setmana de vacances", ha valorat Aldecoa.Amb tot, ha apuntat que esperen "una recuperació progressiva del mercat internacional". "Suposem que començarà pel francès i especialment del sud de França, perquè podran venir en cotxe. De vols, per ara encara n'hi ha pocs. Després s'hi sumarà el turisme britànic i una mica el rus", ha puntualitzat.El director general ha afirmat que d'ençà que van anunciar la data d'obertura han tingut un increment de reserves i visites al web, que demostren "que hi ha interès". La venda d'entrades per ara no està sent reeixida, segons ha reconegut, però ho atribueix a que generalment és un procés que "es fa molt a l'últim minut".Pel què fa a la tornada dels treballadors, Aldecoa no ha volgut donar xifres. El director general s'ha limitat a assegurar que el 8 de juliol "ja treballaran la majoria dels fixos discontinus". La resta s'aniran incorporant a mesura que avanci l'estiu. Tampoc ha esmentat si es faran contractes temporals per reforçar la plantilla.Tot i el sotrac que ha suposat la crisi de la covid-19 i que ha impedit que el parc es posés en marxa al març, com tenia previst, el directiu ha volgut transmetre confiança pel què fa a la situació econòmica de l'empresa. "Venim d'uns anys molt bons, amb un 2019 de rècord. L'agència Standard & Poor's ens ha mantingut l'índex de rating. La situació financera és més que folgada i positiva", ha assegurat.

Una treballadora d'una botiga. Foto: ACN

En aquest sentit, Aldecoa ha repassat les xifres de l'any passat. PortAventura World va superar el seu màxim històric de visitants i va superar per primer cop els cinc milions, en arribar als 5,2. "També vam fer rècord per Halloween, amb 900.000 visitants, i per Nadal, amb 500.000", ha concretat. D'aquests 5,2 milions, un milió va arribar de França. "Som un dels llocs preferits per les famílies franceses per anar de vacances", ha indicat; i ha remarcat que el 55% dels clients dels hotels van ser turistes internacionals.També al 2019, ha valorat que van invertir més de 90 milions, entre l'atracció Street Mission, una placa fotovoltaica que permetrà cobrir un terç del consum energètic del complex a partir del 2021, PortAventura Dreams i l'hotel Colorado Creek.Durant aquests 25 anys de trajectòria, PortAventura ha invertit més de 1.100 milions i ha registrat 90 milions de visites. Amb la pandèmia, però, la celebració del quart de segle de vida no serà tan exuberant com preveien. Tot i això, el parc temàtic està ple de motius decoratius que recorden l'efemèride

