Troben el cadàver d'una persona en un magatzem abandonat de Sant Celoni

Moment de l'aixecament del cadàver en el magatzem abandonat de Sant Celoni. Foto: cedida

Una trucada anònima a la Policia Local de Sant Celoni ha permès localitzar el cadàver d'una persona morta en un magatzem abandonat del carrer Sant Josep de Sant Celoni, a prop del Col·legi La Salle.El cadàver va ser descobert ahir dimecres 1 de juliol i ara s'està investigant les possibles causes que li van han provocar la mort. De fet, des dels Mossos d'Esquadra s'ha informat que aquest extrem no es podrà determinar fins que no es tinguin els resultats de l'autòpsia.En aquest sentit, s'ha explicat que aquesta persona, hores d'ara no identificada, era morta des de feia força temps i que aparentment no hi ha signes de violència però que també s'haurà de determinar amb l'autòpsia. De la mateixa manera, es prendran mostres d'ADN per esbrinar l'edat que podia tenir i si forma part del registre de persones desaparegudes.A més de Policia Local i Mossos d'esquadra al lloc dels fets també s'hi va traslladar el SEM.

