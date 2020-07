Torra, sobre la nova classificació dels presos: «Tercer grau? Llibertat!»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat a la proposta de les juntes de tractament de les presons de proposar per unanimitat el tercer grau per els líders independentistes empresonats . "Mai no haurien d'haver estat jutjats, mai no haurien d’haver entrat a la presó, tampoc haurien de seguir a la presó. Tercer grau? Llibertat!" ha piulat a través del seu compte de Twitter per després donar "força" als nou polítics empresonats per l'1-O.En la mateixa línia, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha destacat que el règim de semillibertat "no és cap privilegi, sinó un dret". "No haurien de ser a la presó. Per fi se’ls concedeix el tercer grau. No és cap privilegi, és un dret. No oblidem que la injustícia continua", ha afegit Borràs en la seva piulada.Per la seva banda, el president del PDECat, David Bonvheí, ha considerat que "la concessió del tercer grau és una bona notícia" però que no ha de tapar "l’enorme injustícia que segueixen patint i que seguirem denunciant ara i sempre".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor