Fernando Simón o Mario Casas? La sorprenent imatge de l'epidemiòleg revoluciona la xarxa

En nuestro número de este fin de semana seguimos los pasos de Fernando Simón en el Ministerio de Sanidad, al que llega en moto cada mañana, para descifrarle. Toda la información aquí: https://t.co/4G8h3FjPym pic.twitter.com/PoyuIcTwlL — EL PAÍS SEMANAL (@elpaissemanal) July 2, 2020

📊 ¿En quien confiarías para que te llevase a recorrer el mundo en moto?



RT 🔄 FERNANDO SIMÓN

MG ❤️ MARIO CASAS pic.twitter.com/egf8xVyqth — Todo Encuestas (@Encuestando) July 2, 2020

el Mario Casas de esta generación que realmente merecemos. https://t.co/hgu9I0VlQP — Soraya Divanana 🌒 (@SorayaDivanana) July 2, 2020

Qué cambiado que está Mario Casas pic.twitter.com/35qPC8Nqgs — Mafranpe🍋 (@mafranpe) July 2, 2020

O sea, vamos a ver, para las personas ofendidas, que Ayuso pose como la Dolorosa está genial, pero que Fernando Simón protagonice la portada de @elpaissemanal es vergonzoso. Quizás lo vergonzoso sea utilizar a las personas fallecidas para atacar a Fernando Simón pic.twitter.com/rA3SEwg5VO — Mirella Palenzuela 🔻 ❤️💛💜 (@mire_palenzuela) July 2, 2020

Cuando pensabas que lo de Ayuso era lo más ridículo que habías visto, llega Fernando Simón... pic.twitter.com/ukmyai9s60 — La_cabra_Ona (@la_ona) July 2, 2020

Parece que algunos habrías preferido que Fernando Simón se hubiera hecho un fotorreportaje tipo Ayuso. #tuitsilenciado — Guillermo Peris (@waltzing_piglet) July 2, 2020

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha centrat l'atenció dels usuaris de Twitter aquest dijous per la portada de "El País Semanal" del diumenge que ve. "No podia perdre la calma", assegura l'investigador al titular.A la fotografia, l'epidemiòleg apareix a sobre d'una moto amb una caçadora de cuir, fet que ha recordat el personatge que Mario Casas va interpretar en la pel·lícula A tres metros sobre el cielo. De fet, l'actor ha estat trending topic per la quantitat de tuits que el comparaven amb Simón.Més enllà de les múltiples bromes, la imatge també ha generat debat a les xarxes socials entre qui ho criticava i qui ho aprovava. En aquest sentit, molts usuaris ho han comparat amb les fotos de portada de El Mundo amb Isabel Díaz Ayuso, que també van crear un gran rebombori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor