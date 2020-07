Repunt en els contagis de coronavirus a Catalunya

El nombre de contagis a Catalunya ha experimentat un repunt aquest dijous que segueix l'augment de casos produït el dia anterior. Així, Salut ha notificat 385 nous positius, pels 223 del dimecres i els 146 del dilluns. La xifra total puja a 72.184.Al mateix temps, les funeràries han reportat 8 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores. Això situa la xifra global de víctimes en 12.584. Són dotze defuncions menys que les informades dimecres.D'entre les víctimes, 6.865 persones han mort en hospital o centre sociosanitari (sis més), 4.098 ho han fet en una residència (les mateixes) i 796 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 825 (una més). Fins ara hi ha hagut 4.154 persones ingressades greus, una més que en les últimes 24 hores, i actualment en són 46, sis menys.

