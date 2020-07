VÍDEO Detinguda la dona que ha degollat la seva cosina al Bages

Després de buscar per terra i aire, els agents dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central han aconseguit trobar i detenir la presumpta autora de la mort d'una veïna del Pont de Vilomara i Rocafort. La detinguda, de 32 anys d'edat, és cosina de la víctima mortal.La dona ha mort per una ganivetada al coll. Quan els Mossos han rebut l'avís, la presumpta autora de l'homicidi havia fugit per una zona boscosa propera a la casa on s'han produït els fets. La policia catalana ha iniciat la cerca amb un helicòpter que sobrevolava la zona a molt baixa altura, i per agents que feien la cerca a peu. Després de més d'una hora, finalment, la presumpta autora de la ganivetada mortal ha estat detinguda.Segons ha pogut saber, l'homicidi s'hauria produït al número 701 del carrer 12 de la urbanització Marquet Paradís, on la difunta vivia amb el seu home i dos fills, un dels quals menor d'edat. Segons han apuntat alguns veïns, es tracta d'una família molt reservada amb la que gairebé no tenien contacte.Els fets, segons fonts policials, s'han produït pels volts de les nou del matí, quan els Mossos han estat requerits per adreçar-se al domicili en qüestió, on hi estava havent una discussió familiar entre les dues cosines, que ha acabat amb la mort d'una d'elles per degollament. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.Recordem que el passat 24 d'abril els Mossos van detenir un home al mateix municipi (en aquest cas, a la urbanització River Park) acusat de matar, amb arma blanca, la dona amb qui compartia domicili.

