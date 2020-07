Detinguda al Pallars per amenaçar de matar la seva filla de dos anys

El jutjat de Tremp ha dictat presó preventiva per a una dona, veïna de Barcelona, detinguda diumenge a l'Hotel Terradets de Cellers (el Pallars Jussà) acusada d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La dona havia amenaçat amb matar la seva filla de dos anys i suïcidar-se després, segons han confirmat aquest dijous els Mossos d'Esquadra La nena es troba des del mateix diumenge amb el seu pare, que va ser qui va alertar els Mossos després que la seva exdona no li entregués la nena, tot i que tenia una ordre judicial, i li enviés un missatge de Whatsapp en el qual li deia que havia fugit amb la petita, que la mataria i que després se suïcidaria, segons ha informat El Periódico Els Mossos d'Esquadra van començar a buscar la mare i la menor i van contactar amb una tieta de la dona, que va relatar que la detinguda havia deixat a casa seva dues bosses i que en una hi havia un testament i una nota de comiat amb les seves últimes voluntats. Segons la informació del rotatiu, quan els Mossos van irrompre a l’interior de l’habitació de l’hotel, van trobar la mare i la nena adormides al llit.Els agents no van arrestar de forma immediata la dona per no espantar la nena i van esperar a l’arribada del pare a l’hotel, que es va fer càrrec de la petita. Després de ser posada a disposició del Jutjat de Tremp, se li va decretar l’ingrés en presó preventiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor