Jasikevicius, nou entrenador del Barça de bàsquet

Sarunas Jasikevicius torna el Palau Blaugrana. L'exjugador lituà, de 44 anys, serà el tècnic del Barça de bàsquet les tres properes temporades, segons ha informat el club en un comunicat 'Saras', que va deixar un gran record a Barcelona durant quatre anys com a jugador, entrenava fins ara el Zalgiris Kaunas, on ha obtingut molt bons resultats amb cinc Lligues LKL (2016, 2017, 2018, 2019 i 2020) i tres Copes (2017, 2018 i 2020), a part de completar grans temporades a l'Eurolliga amb un dels equips més modestos de la competició, arribant a la Final Four del 2018 i als playoff del 2019.Jasikevicius substitueix així Svetislav Pesic, que va ser destituït aquest dimecres després d'haver perdut la final de la Lliga ACB contra el Baskonia en un ajustat duel. Precisament, el lituà va aconseguir l'Eurolliga a la pista amb el Barça a les ordres del veterà entrenador. Després del seu pas pel Barça, 'Saras' ha lluït barcelonisme en diverses ocasions, tal com ha recordat el club en anunciar el seu fitxatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor