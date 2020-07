ICV es refundarà en un nou partit que es dirà Esquerra Verda

Fa tot just un any ICV entrava en liquidació amb un deute de nou milions d'euros . El partit està pràcticament dissolt, però molts dels seus dirigents continuen actius fins al punt que estan a punt per crear un nou partit: Esquerra Verda. L'assemblea fundacional, segons ha pogut saber, encara no té data però es projecta per a la tardor, i del grup impulsor en formen part alguns dels rostres que han liderat la darrera etapa d'ICV, com ara els diputats al Parlament David Cid i Marta Ribas o l'eurodiputat Ernest Urtasun.La decisió de formar un partit que té vocació de continuar participant de la confluència a Catalunya en Comú neix a partir d'un grup anomenat Reflexió Ecosocialista que en els darrers mesos ha analitzat la conveniència de mantenir viu el llegat del que va representar Iniciativa. Fonts involucrades en la creació de la formació expliquen que a hora d'ara ICV està a expenses del concurs de dissolució, però que a nivell polític es vol continuar mantenint el vincle orgànic amb l'esquerra verda europea i representant aquest espai a nivell català. "És per seguir el projecte ecosocialista", asseguren. A nivell electoral, continuaran presentant-se amb Catalunya en Comú. "En cap cas volem competir-hi", subratllen.ICV es va veure abocada a l'extinció per un deute bancari al qual no podien fer front, ja que els ingressos de la formació van disminuir amb la pèrdua de representació institucional un cop van decidir lligar-se a Catalunya Sí que es Pot primer l'any 2015 i a Catalunya en Comú al 2017. A més, una de les condicions per formar part de la confluència amb els comuns era no contraure deutes bancaris, amb la qual cosa ICV havia de fer-se càrrec per ella mateixa de tots els pagaments pendents.El grup impulsor de la refundació del partit ha designat un llistat format per 15 dones i 16 homes com a esbós d'una possible executiva de caràcter provisional i sotmesa a canvis. "El llistat no està tancat i es decidirà de forma participativa", asseguren. Segons el document al qual ha tingut accés, a més dels dirigents mencionats, també hi ha la senadora Sara Vilà; l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos; l'exdiputat Jordi Guillot, la líder dels comuns a Badalona, Aïda Llauradó; l'exdiputat Josep Vendrell o la diputada al Congrés Maria Freixanet. També altres membres clau de l'engranatge intern d'ICV, com Marc Rius i Núria Buenaventura.La marca Esquerra Verda consta com a formalment registrada des de l'any 1999. Que es fundi ara aquesta formació s'explica per motius externs, però també d'interns. Per una banda, la lectura que fan és que els postulats ecologistes s'han fet forts socialment i encara han agafat més embranzida a escala europea arran de la pandèmia. A més, diagnostiquen que no existeix una formació a Catalunya que es reivindiqui estrictament com a ecologista i que centri el focus especialment en polítiques verdes.La creació d'Esquerra Verda, però, no es pot entendre sense el paper que els dirigents ecosocialistes juguen dins de Catalunya en Comú. La confluència fundada l'any 2017 per Xavier Domènech no ha aconseguit un dels seus propòsits inicials, que era una dissolució de les marques preexistents i deixar de funcionar sense quotes. A la pràctica, a l'hora de negociar llistes, cadascun dels partits aixoplugats sota aquest paraigua -ICV, EUiA, Barcelona en Comú i Podem- acaba tenint la seva quota. "Ens trobem que Podem té el seu espai i Barcelona en Comú també, i hi ha la necessitat de donar entitat al que representem", argumenten les fonts consultades.Tenint present aquesta situació, la dissolució d'ICV suposava un handicap per als dirigents de l'extinta formació a l'hora de garantir-se l'espai a la candidatura a les eleccions catalanes, tot i que els seus dirigents estan compromesos amb la marca dels comuns. Amb la creació de la nova formació busquen també garantir-se la força negociadora a l'hora de crear candidatures. En el cas de les pròximes catalanes, estarà encapçalada per Jéssica Albiach.De fet, la confluència dels comuns preveu alguns canvis de cara als pròxims mesos. Per una banda, EUiA -en mans d'una gestora afí a l'exlíder, Joan Josep Nuet, ara coaligat amb ERC- està ja fora de tots els acords amb els comuns. Una escissió d'aquest partit liderada pel diputat al Congrés Joan Mena han creat Esquerra Unida de Catalunya, el soci català afí en aquests moments a Izquierda Unida i que serà el que participi de l'aliança amb els comuns. Al mateix temps, EUiA té encara pendent la seva assemblea, on decidiran si segueixen el camí de Sobiranistes de teixir vincles amb ERC.

