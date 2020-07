Mor un ciclista de 19 anys atropellat per un conductor begut a Tortosa

Un jove de 19 anys que circulava en bicicleta ha mort aquest dimecres a la nit atropellat per un turisme a la carretera T-301, al punt quilomètric 2,5, a Tortosa (Baix Ebre). El conductor del turisme ha donat positiu en el control d'alcoholèmia i ha estat detingut pels Mossos d'EsquadraSegon informa el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 22.28 h.Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha atropellat frontalment el ciclista, que ha resultat mort. Es tracta de M.D., de 19 anys, un home de nacionalitat marroquina i veí de Tortosa.Els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor del turisme per dos delictes contra la seguretat del trànsit: d’una banda per homicidi per imprudència greu i de l’altra per conduir sota els efectes de l’alcohol.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat el suport psicològic.

