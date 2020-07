Torra demana al PSC que retiri un cartell «ofensiu» que l'acusa de manipular TV3: «Els sembla normal?»

Senyores i senyors del PSC, els sembla normal aquest cartell? Així veuen al President del seu país, manipulant mitjans públics? Per mi la llibertat d’expressió és sagrada, em sembla haver-ho demostrat sobradament. Els demano doncs que retirin aquest cartell ofensiu. https://t.co/Qgr4ogSq3K — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 2, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al PSC que retiri un cartell publicat a les xarxes socials en què denuncia la "intromissió" a TV3 amb la imatge del president. Amb un gest com si mogués els fils, la fotografia de Torra està acompanyada del lema 'Prou intromissions! La TV pública és de tota la ciutadania'.A través del seu compte de Twitter, Torra defensa que per a ell la llibertat d'expressió és "sagrada" com diu haver demostrat "sobradament". A més, pregunta als socialistes si els sembla "normal" el cartell i si veuen el president del seu país "manipulant" els mitjans públics.Tot plegat arran de les polèmiques declaracions de la consellera de Cultura , Mariàngela Vilallonga, en què va dir que a vegades veu "massa castellà" a TV3, en referència a la sèrie 'Drama' que combina el català i el castellà. A més, la consellera va afirmar que havia donat un "toc d'atenció" a la televisió per aquesta qüestió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor