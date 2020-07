VÍDEO El «campió dels campions» abandona l'UCI després de més de 100 dies

Marcos González, de 63 anys, ha estat l'últim pacient amb Covid-19 en deixar la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital General d'Alacant, després de passar 101 dies a crítics. Amb els braços aixecats i a ritme de Rocky Balboa, el pacient, "campió de campions", ha passat per fi a planta.Ho ha celebrat enmig dels aplaudiments de la seva família i el personal sanitari, que l'han acompanyat durant tot el camí i l'han animat amb crits de "campió!".Es tracta del pacient que ha estat més temps a la UCI de l'hospital alacantí, on hi va arribar el 20 de març i va passar a crítics tres dies després. "La vida ha vençut i ha demanat pas, després de moltes pujades i baixades, i una llarga lluita contra el virus i les posteriors complicacions", destaca el centre, que considera que la lluita de Marcos "és una història de superació que es mereix que s'expliqui" i que la seva família ha volgut compartir "per servir d'inspiració i donar energia a aquells qui encara estan combatent el virus".La seva filla, Paula, explica que el seu pare es va començar a trobar malament el 13 de març, un dia abans de l'estat d'alarma, i va romandre a casa una setmana amb símptomes de malestar, febre i cansament.La dona es mostra molt satisfeta després de la curació del seu pare, però recorda que les seqüeles del pas del virus pel cos del seu pare "han estat molt severs a nivell pulmonar, amb complicacions al cor, ronyó i amb un despertar molt difícil".

