La immunitat de grup, més a prop: no cal tenir anticossos per estar exempt de coronavirus

Per estar protegit contra la Covid-19 no és necessari haver produït anticossos. Així ho exposen diversos experts al 324. El motiu és la immunitat cel·lular, que implicaria que Catalunya té més del 6% de gent protegida contra el virus (tal com diu l'estudi de seroprevalença de Sanitat) i s'acostaria més a la immunitat de grup.Robert Güerri, metge adjunt de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explica que van pensar que "ens estàvem deixant alguna altra cosa per mesurar" quan van veure "la quantitat de gent que presentava símptomes compatibles amb la infecció" però donaven negatiu en anticossos.La immunitat cel·lular es produeix quan els limfòcits T, cèl·lules del sistema immunitari, reconeixen el coronavirus i l'ataquen. Això vol dir que la persona ha passat la malaltia i està protegida encara que no tingui anticossos. Aquestes cèl·lules tenen memòria i generen una immunitat molt eficient contra el virus. Segons Manel Juan, cap d'Immunologia de l'Hospital Clínic, aquesta immunitat "és l'efectiva" perquè la resposta cel·lular "és capaç d'eliminar els virus en les cèl·lules infectades", mentre els anticossos "bloquegen que s'estengui, que vagi més enllà a altres cèl·lules".En un dels primers estudis d'anticossos, es va veure que un 11% dels treballadors de l'Hospital Clínic havien passat la malaltia. Ara el centre l'està ampliant amb aquesta novetat per demostrar que en van ser més, diu el doctor del Clínic: "Hi pot haver un 3-4% afegit d'individus que han tingut la malaltia, no han fet anticossos, i que sí que han fet resposta cel·lular; però aquest percentatge tampoc és significativament molt alt."El nombre de protegits, però, podria créixer més si es compta també l'anomenada immunitat creuada, que s'adquireix per haver estat en contacte amb altres coronavirus, com els que provoquen el refredat comú. S'ha demostrat que protegeix algunes persones, almenys durant un temps.Sobre la possibilitat de recaiguda en pacients, Manel Juan és clar: "No coneixem casos de reinfecció clars. Hi haurà algun dia, segur, algun individu que es reinfectarà havent tingut immunitat, però no serà la mitjana". Amb tot, el doctor Güerri demana prudència perquè la immunitat de grup segueix lluny: "Les mesures individuals no canvien. Hem de seguir amb la distància social, les mascaretes i el rentat de mans. Ho hem de mantenir mentre el virus estigui circulant."

