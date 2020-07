VÍDEO En marxa un dispositiu amb més de 500 mossos per desarticular un clan familiar

🔴🔴 Dispositiu en marxa per desarticular un entramat criminal dedicat a cometre delictes violents. Estem realitzant una vintena d'entrades a diferents punts del territori pic.twitter.com/mT5d0LEEox — Mossos (@mossos) July 2, 2020

Un dispositiu policial està en marxa des de les 5.30 hores del matí per desarticular un clan familiar que es dedicava a cometre diferents tipus de delictes violents, especialment delictes contra el patrimoni, segons han explicat fonts policials.En l'operatiu hi participen més de 500 agents dels Mossos d'Esquadra, que fan una vintena d'entrades. El lidera l'àrea central de delictes contra el patrimoni de la Divisió d'Investigació Criminal.L'operació està sota secret de sumari. Les entrades són en diferents punts del territori, però l'epicentre està situat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, on s'estan fent una desena de registres. Hi ha previstes diverses detencions.

