TVE compra «Cites» a TV3 després d'adquirir «Merlí»

La televisió pública catalana (TV3) i la televisió pública espanyola (TVE) han arribat a un acord en la compra de l'emissió de la sèrie Cites. Segons informa El Televisero , TVE ha adquirit la producció de Pau Freixas creada el 2015 en el marc de la compra dels drets d'emissió de Merlí. TV3, per la seva banda, adquiria en aquest traspàs els drets d'emissió de Drama, que ja ha estrenat aquesta setmana en prime time.Cites s'estrenarà aquest mateix dijous a través de La 1, en una emissió de doble capítol després de la sèrie This is Us. La producció ja havia estat adquirida per una altra televisió espanyola, Atresmedia, que va emetre la primera de les dues temporades dirigides per Pau Freixas. L'única plataforma que la va adquirir i encara segueix al seu catàleg és Amazon Prime, on es poden veure les dues temporades íntegrament.La sèrie va tenir una gran rebuda a TV3, amb una molt bona audiència recollida a través dels seus 26 capítols. Actors i actrius de renom com Eduardo Noriega, Aida Folch, Miquel Fernández, Ingrid Rubio, Eva Santolaria, Francesc Garrido, Biel Durán, Isak Férriz, Júlia Molins, Nausicaa Bonnín, Laia Costa, Jordi Sánchez, Bea Segura, Leticia Dolera o Àlex Monner formen part d'un dels grans repartiments de luxe d'una ficció catalana en els últims anys.

