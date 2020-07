El brot de coronavirus a l'escorxador d'Avinyó podria tenir el seu origen en una festa

El brot de coronavirus detectat dimarts entre treballadors de l'Escorxador d'Avinyó ja afecta a 10 persones, segons ha informat Salut, 6 més que 24 hores abans, tot i que l'empresa ja ha realitzat més de 100 testos PCR entre la seva plantilla i preveu fer-ne 100 més les properes hores.Segons han apuntat fonts de l'empresa, els primers contagis s'haurien pogut originar en una festa d'aniversari que es va celebrar en un bar del barri de Plaça Catalunya de Manresa fa 15 dies. Al local hi van anar alguns treballadors de l'empresa entre els quals s'hi troba la primera persona que va donar positiu. Els PCR s'estan fent a aquells treballadors que van assistir a la festa i als que han tingut contacte directe amb les persones confirmades.Els brots de coronavirus són una constant des que es va iniciar la desescalada i, segons el missatge emès des de les autoritats, serà una realitat que ens acompanyarà en els propers mesos. La clau està a controlar-los i sectoritzar-los ràpidament. A Catalunya, segons els balanços oficials del Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut d'aquest dimecres, actualment hi ha nou focus de contagi actius.La majoria d'ells -set, per ser exactes-, es concentren a la demarcació de Lleida. La conselleria va confirmar-los aquest dimarts. Afecten a més d'un centenar de persones i estan localitzats en tres empreses de fruita que estarien vinculades a la Franja de Ponent, dues residències (una que no és d'avis), una comunitat de veïns i una empresa agroalimentària a la comarca de la Segarra.Els altres dos brots són a l'Alt Pirineu i Aran -amb origen en una barbacoa, ja està controlat i amb els positius (vuit) amb símptomes lleus- i a Avinyó, al Bages.

