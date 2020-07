El líder de Vox a Andalusia deixa el partit per presumpte frau

El líder de Vox a Andalusia, Francisco Serrano, ha deixat el partit d'ultradreta després que s'hagi fet públic que la Fiscalia Superior d'Andalusia ha presentat una querella contra ell per un presumpte frau de subvencions per una ajuda pública de 2,5 milions d'euros que va rebre el 2016 del govern espanyol. Serrano manté l'acta de diputat al Parlament andalús com a no adscrit.En un comunicat del grup parlamentari de Vox al Parlament d'Andalusia, la formació afirma que Serrano "ha justificat aquesta decisió en la seva necessitat de centrar-se en la seva defensa jurídica alhora que en desmuntar la campanya que pretenia atacar Vox a través de la seva persona". Vox afirma que "respecta la decisió" de Serrano i entén les seves explicacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor