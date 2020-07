Les millors estrenes de sèries d'aquest juliol a les plataformes

Les plataformes enceten un nou mes estival amb noves sèries i estrenes per afrontar la nova normalitat a tot el país. Netflix, HBO, Amazon Prime Video i Filmin tornen a la càrrega després d'uns mesos on les visualitzacions es van multiplicar exponencialment gràcies al confinament per la pandèmia de coronavirus.Ara, el repte és competir amb el reclam de la reobertura de les sales de cinema en el marc de la nova normalitat, amb moltes pel·lícules esperades pel públic i amb una època estival que no sol ser la més fructífera per a les plataformes. Tot i això, arriben estrenes de qualitat per aquest mes de juliol.

