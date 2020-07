Els presos polítics esperen una resolució imminent sobre el tercer grau

Les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras han de decidir abans del 9 de juliol sobre el tercer grau dels presos polítics, quan es compleixin sis mesos de la classificació penitenciària. La decisió que prenguin -mantenir-los en segon grau o passar-los al tercer- l'haurà de ratificar en un termini de dos mesos la secretaria de mesures penals, que depèn del Departament de Justícia. En la majoria de casos, el criteri dels funcionaris de presons és avalat pels funcionaris de Justícia.La situació dels presos polítics permet pensar en una classificació en tercer grau. No són interns conflictius, tenen un entorn social estable, estan plenament inserits a la societat i han tingut fins ara un bon comportament a la presó. Tot i així, és cert que la llargada de la pena -d'entre nou i tretze anys de presó- pot suposar un handicap a l'hora de concedir el règim de semi-llibertat. Sigui com sigui, un cop les presons proposin el grau i la secretaria de mesures penals l'avali, la Fiscalia podrà presentar-hi recurs.Si el ministeri fiscal manté el criteri exhibit fins ara en el cas dels líders independentistes, presentant recurs a tots els permisos i a l'aplicació de l'article 100.2, també recorrerà en cas que finalment se'ls concedeixi el tercer grau. Aquest recurs l'haurà de resoldre, en primera instància, el jutjat de vigilància penitenciària, que fins ara ha avalat tots els permisos i el 100.2 dels presos. Si el jutge ho avala, la Fiscalia podrà tornar a recórrer en apel·lació, i en aquest cas entraria en joc el Tribunal Suprem com a tribunal sentenciador. ​Fins ara, l'opció del segon grau amb l'aplicació posterior de l'article 100.2 ha permès esquivar el Suprem i facilitar que els presos polítics surtin regularment de la presó per anar a treballar o fer tasques de voluntariat, amb el parèntesi de l'emergència sanitària.Si se'ls concedís el tercer grau, la vida dels presos canviaria. El règim de semi-llibertat permet que els interns només hagin d'anar a dormir a la presó entre diumenge i dijous, i sortir-ne els caps de setmana. A més, en funció de les característiques que tingui el tercer grau dels líders independentistes, se'ls podria canviar de presó i traslladar-los a un centre amb menys mesures de seguretat, encarat a la reinserció. De la mateixa manera, el règim de semi-llibertat permet fins a 48 permisos l'any, amb set dies seguits com a màxim. Fins ara, els permisos als quals podien accedir els presos eren d'un màxim de 36 per any, i només n'havien gaudit Jordi Sànchez i Jordi Cuixart perquè han complert la quarta part de la pena.

