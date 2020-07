ERC manté que la taula de negociació ha d'estar liderada per Sánchez i Torra

ERC manté el pols perquè la taula de negociació amb la Moncloa es reuneixi aquest juliol i que ho faci liderada pels presidents Pedro Sánchez i Quim Torra. El president del govern espanyol compra el calendari i està disposat a reprendre aquest diàleg, però en discrepa del format i no considera necessària la presència dels dos presidents. "Mantenim que l'ideal seria que fos una segona trobada que fos com una primera", asseguren fonts dels republicans, que temen que, tant socialistes com JxCat busquin descafeinar la trobada.En una conversa informal amb els periodistes, Sánchez va assegurar aquest dimarts que concep que es reprengui la taula amb la Generalitat en les pròximes setmanes, però que s'està pensant en una delegació en la qual no hi participin ni ell ni Torra. Aquesta intenció topa amb la petició que fan els republicans, que conceben que, amb la interrupció de la interlocució a causa de la pandèmia, la trobada ha de servir per recomençar. Especialment perquè la relació amb la Moncloa està lesionada arran dels vincles cada vegada més estrets del PSOE amb Ciutadans. El darrer, s'ha visualitzat en l'acord amb els d'Inés Arrimadas en les conclusions de la comissió de reconstrucció que es votaran divendres.El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ja va emetre aquest dimarts una advertència: sense que es reuneixi la taula, difícilment podran comptar amb els republicans per negociar els pressupostos generals de l'Estat. Caldrà veure ara com es resol l'estira-i-arronsa per qui s'asseu en aquesta taula. I és que el PSOE considera que no es produiran acords amb la Generalitat fins passades les eleccions catalanes, motiu pel qual no estan especialment interessats en donar molt de pes a l'encontre. Sobretot per no deteriorar els acords que han teixit amb Ciutadans -que titlla el diàleg amb el Govern com la "taula de la vergonya"-, amb qui aspiren a aprovar els pressupostos.La previsió és que les dues delegacions es trobin just després de les eleccions basques i gallegues, tal i com va confirmar la pròpia Moncloa , que ha situat la pressió sobre Torra perquè aclareixi si està interessat en la trobada. Es treballa amb la hipòtesi que es pugui produir durant la setmana del 13 al 17 de juliol. Inicialment, tocava que se celebrés a Catalunya perquè la primera es va fer a Madrid, però queda en l'aire també si aquesta acabarà sent telemàtica o presencial i a on.

