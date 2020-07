VÍDEO Crida dels actors catalans per salvar la producció pròpia de TV3

El contingut propi de ficció de TV3 viu hores molt baixes. La televisió pública catalana pateix els efectes de la crisi del coronavirus i d'unes retallades anteriors a la pandèmia, obligant-la a prescindir de diversos continguts. La sèrie Com si fos ahir és una de les afectades per aquesta rebaixa de material a la graella, sent l'última de producció pròpia que quedava a la programació de TV3.La pública catalana s'ha vist obligada a adquirir sèries fetes per productores externes, deixant sota mínims el que va ser una graella plena de continguts creats per la mateixa TV3. En aquesta situació, els protagonistes de Com si fos ahir han iniciat una campanya a través de la xarxa per reclamar que la ficció catalana no pot deixar de ser produïda per la televisió pública del país.Intèrprets com Silvia Bel, Eduard Farelo, Marc Cartes, Montse Germán o fins i tot altres actrius que no hi participen, com la Maria Rodríguez Soto, protagonitzen el vídeo en defensa de les ficcions fetes a Catalunya. "És una obligació d'una televisió pública fomentar i donar suport a la cultura catalana", assenyalen al vídeo, fent homenatge a totes aquelles sèries que han acompanyat els ciutadans catalans al llarg de les més de tres dècades que existeix TV3.El director de TV3, Vicent Sanchis, ha confirmat aquest dimecres que la sèrie Com si fos ahir no tornarà el pròxim setembre en una nova temporada a causa de la situació financera de la pública catalana. Els efectes de la crisi del coronavirus han deixat un forat de 15 milions d'euros a les arques de la televisió, obligant la direcció a rescindir de certa programació.

