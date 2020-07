Els presos retiren la proposta d'encaix amb JxCat rebutjada per la direcció del PDECat

Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Lluís Puig han formalitzat aquest dimecres la retirada de la proposta d'encaix de Junts per Catalunya (JxCat) que la setmana passada va tombar per àmplia majoria la direcció de JxCat. Així ho han traslladat per escrit al president de la formació, David Bonvehí, en un escrit de quatre paràgrafs al qual ha tingut accés. "Després de la decisió de la direcció, entenem que la proposta que vam formular tots quatre ha decaigut. Així ho formalitzem", ressalten els presos i l'exconseller exiliat, que apostaven per una "assemblea constituent" de tot l'espai i també per debatre al cap de sis mesos la dissolució del PDECat si ho avalaven els associats."Volem evitar que aquella iniciativa pugui ser un objecte de tensió dins del partit, ja sigui en assemblees territorials, sectorials o en el mateix consell nacional. És evident que a casa nostra hi ha visions diferents de com s’ha des desenvolupar el trànsit cap a un JxCat enfortit i endreçat, totes elles visions legítimes que tindrem la possibilitat de defensar en positiu i al marge de cap tipus de confrontació interna al llarg de les properes setmanes", assenyalen els quatre exconsellers en un intent de rebaixar tensions."Estem convençuts que, sigui quin sigui l'itinerari que esculli cadascun dels associats del PDECat, tots plegats mantindrem intacta la nostra voluntat de treballar per una Catalunya independent, moderna i de progrés, socialment justa, que tingui com a prioritat absoluta el benestar de les persones", destaquen Rull, Turull, Forn i Puig. Ahir es va produir una reunió entre la direcció del partit i els presos que va acabar amb les posicions enrocades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor