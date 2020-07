Treball alerta que l'ERO a Nissan pot afectar 11.000 persones

Un cop presentat formalment, la multinacional té 30 dies per negociar l'expedient que inclou 2.525 treballadors d'una plantilla de 3.000. L'afectació indirecta, però, podria ser superior perquè els càlculs de la companyia mostren que el tancament pot fer perillar la feina de més de 9.000 empleats indirectes a Catalunya i 5.000 més a la resta de l'Estat, ha apuntat el conseller.

L'empresa va registrar oficialment un ERO aquest dimarts per causes organitzatives i productives i no econòmiques, un fet que, segons El Homrani, demostra que l'empresa "és viable". "És important situar-ho perquè reforça la posició de totes les administracions, patronals i sindicats que la planta de Nissan a Catalunya és viable", ha explicat. "Estem davant d'una decisió que s'emmarca dins d'una decisió estratègica de la companyia més que una decisió econòmica", ha afegit.