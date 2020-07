El Consell per la República se cita a Perpinyà per perfilar el full de ruta de la confrontació

El Consell per la República es reunirà aquest dissabte a Perpinyà per perfilar el nou full de ruta de l'entitat, que aprofundirà en la confrontació amb l'Estat que ja va esbossar Carles Puigdemont en el míting multitudinari del 29 de febrer celebrat també a la capital de la Catalunya Nord. La cita del Consell i la definició de les línies mestres de la nova estratègia - avançada per NacióDigital el 15 de juny - arriba en plena ebullició en l'espai de Junts per Catalunya (JxCat) i amb les eleccions catalanes cada vegada més properes, tenint en compte l'alta probabilitat que se celebrin a la tardor o a principis d'hivern un cop el Tribunal Suprem confirmi la inhabilitació del president Quim Torra. Toni Comín, vicepresident de l'organisme, farà una roda de premsa al migdia.El full de ruta de confrontació amb l'Estat neix del missatge verbalitzat per Puigdemont a Perpinyà al febrer, que es podia resumir amb aquesta expressió: "Preparem-nos". "Tenim un mot d'ordre: preparem-nos per la lluita definitiva. Ens hem de coordinar millor, ens hem d'organitzar arreu del territori. Ens hem de preparar amb el control del territori, rebutjant el règim monàrquic i els negocis abusius d'aquest estat repressor", va assenyalar l'expresident de la Generalitat en la primera ocasió que trepitjava territori català des que va marxar a l'exili a finals d'octubre del 2017. La idea de l'entitat és bastir des de l'exterior un embat que el Govern, ara per ara, no pot liderar.Des del Consell assenyalen que existeix el "deure d'avançar" en aquesta estratègia, que arribarà en ple pols preelectoral a Catalunya, on tot s'encamina a comicis a finals d'any. Les relacions entre JxCat i ERC travessen, com en bona part dels últims temps, un moment complicat, tant per la imminència del desenllaç de la legislatura -els republicans aposten per pactar la data de les eleccions, malgrat que els seus socis insisteixen que la competència és exclusiva del president, que assegura tenir "clara" la data- com per les topades constants, que no s'han aturat amb la crisi del coronavirus.La redacció del document ha anat a càrrec d'alguns membre del consell de govern de l'entitat, sempre sota la supervisió de Puigdemont i també de Comín, el seu responsable. Es tracta del primer full de ruta d'un organisme compartit per la majoria de partits i entitats de l'independentisme -en forma part l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), però no Òmnium Cultural, tot i haver-s'hi reunit en diverses ocasions- des de la tardor del referèndum. Hi ha hagut cimeres amb tots els actors -una d'elles es va fer a Ginebra a finals d'estiu del 2019, a les portes de la sentència-, però el moviment no ha exhibit unitat estratègia en els últims mesos, especialment aquelles que han passat pel Congrés dels Diputats, com la investidura de Pedro Sánchez.Es tracta de la primera trobada presencial de l'organisme des que va arrencar la pandèmia. Han continuat tenint contacte pràcticament setmanal a través de videoconferència -amb el debat latent sobre el cotingut del full de ruta que es perfilarà avui, per bé que no es tancarà del tot-, i aspiren a acabar aquest mateix mes la proposta definitiva per plantejar-la a la resta de l'independentisme.

