Dos detinguts per l'apunyalament mortal d'un home al passeig Lluís Companys de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 21 anys i 23 anys com a suposats autors de la mort d’un home el passat divendres 26 de juny al passeig Lluís Companys de Barcelona.Els Mossos d’Esquadra van rebre un avís a les 2 de la matinada d’aquell dia que els alertava d’una persona greument ferida a conseqüència d’una baralla que va tenir lloc prop de l'Arc de Triomf. El Sistema d’Emergències Mèdiques es va adreçar al lloc dels fets però no es va poder fer res per salvar-li la vida.En el marc de la investigació, els Mossos han identificat els presumptes autors dels fets. Un d'ells va ser detingut aquest dimarts i l'altre avui. Tots dos passaran a disposició judicial els pròxims dies.

