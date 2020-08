Lleida activa la Fase Cultura després del confinament

Espectacles fins al 13 de setembre

Activitats gratuïtes, amb aforament limitat i reserva prèvia

Tots els espectacles de Fase Cultura són gratuïts però amb aforament limitat, per aquest motiu és necessari fer reserva prèvia.



Cal fer la reserva online, per a cada esdeveniment, a través del web de Fase Cultura. També es podrà fer telefònicament trucant al 973 27 93 56, de dilluns a divendres d’11.00 a 13.00.



Les reserves s’obriran cada dilluns per als esdeveniments que se celebrin en la setmana en curs; es tancaran el mateix dia de celebració a les 13.00 h.



Màxim 5 localitats per reserva.



Cal portar les reserves en pdf o format mòbil als dispositius electrònics.



Segons la normativa vigent, totes les reserves hauran d’anar associades a un nom i un número de telèfon per poder tenir un registre d’assistència.



Música, arts escèniques, cinema i espectacles multidisciplinars

El segon confinament ha suposat un fort trasbals social i econòmic per Lleida. També per l'àmbit cultural que va veure com les noves restriccions van coincidir amb l'estrena del. Superat el moment més complicat, la Paeria de Lleida ha reactivat aquest cicle que consta d'una seixanta d'espectacles gratuïts en 15 escenaris a càrrec de companyies i artistes locals. Una programació molt àmplia que omplirà els dijous, divendres, dissabtes i diumenges d'agost i setembre.trenca amb una tradició de poca activitat cultural estival a la ciutat de Lleida. I ho fa apostant pels artistes locals i amb un format gratuït i de petit format per adaptar-se a totes les normes vinculades a la Covid-19. De fet, el mateix paer en cap, Miquel Pueyo, va destacar en la presentació del programa d'actes l'esperit “disruptiu” de la iniciativa. “Fase Cultura és una invitació perquè la ciutadania gaudeixi de nous espais que fins ara podien ser desconeguts o poc habituals”, va assenyalar l'alcalde.Fase Cultura, que també compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i del Consorci del Turó de la Seu Vella, ha suposat mobilitzar un pressupost de 150.000 euros en un context on el sector cultural intenta recuperar-se de l'impacte de la pandèmia. “El nostre compromís explícit amb el sector va ser contribuir a activar-lo tan aviat com fos possible”, explica aJaume Rutllant, regidor de Ciutat i Cultura.Més enllà de dinamitzar el sector cultural local, reactivar la Fase Cultura té dos grans objectius. Un de clau és oferir una programació pensada per molta gent que, per raons econòmiques o sanitàries, aquest estiu no marxarà. A més, tal i com destaca Ignasi Amor, regidor de Joventut, Festes i Tradicions, es vol posar Lleida al mapa de les ciutats que aposten per la cultura.Els 25 dies de restriccions han trastocat el calendari del Fase Cultura. Es va reactivar aquest dijous 30 de setembre i finalment s'allargarà fins al 13 de setembre. Per altra banda, una desena dels espectacles es podran veure on-line. La gravació s'ha encarregat a empreses lleidatanes i estaran disponibles aldurant 15 dies amb l'objectiu de no deixar penjada cap de les companyies contractades.Fase Cultura s'ha programat en espais poc convencionals distribuïts en diversos barris de la ciutat: els camps de futbol de Gardeny, Balàfia, Magraners, Secà de Sant Pere, la plaça de la Llotja, l'amfiteatre dels Camps Elisis, la plaça de la Sardana, el Museu de l’Aigua-Campament de la Canadiense, la pista de la Panera i també el solar del carrer Cavallers, 33, Torre Salses, Raimat, el pàrquing de la UdL (edifici Rectorat), la plaça Esteve Cuito i el parc ambiental de Serra Llarga.És evident que el Fase Cultura està pensat per als veïns de Lleida i de les poblacions de l'entorn. Ara bé, també pot ser una excusa per fer una escapada a la capital de Ponent. En aquest sentit, Ignasi Amor recomana descobrir espais emblemàtics com la plaça de la Sardana a la Seu Vella o la plaça de la Llotja, així com racons com el Museu de l'Aigua o l'amfiteatre dels Camps Elisis.La descentralització té una doble funció. Per una banda, com destaca Rutllant, hi ha una voluntat de democratitzar la cultura: “Un dels compromisos que hem expressat repetidament és el de dur l'activitat cultural a espais on habitualment no se'n fa”. Per l'altra, el context sanitari també és important: “Evitem l'efecte crida, programem sovint actes a la mateixa hora en un estiu o no es poden fer esdeveniments masssius”, afegeix Ignasi Amor.Els vespres de dijous a diumenge, de l'agost i la primera quinzena de setembre, la cultura serà al carrer, amb una programació per a tots els públics i amb empreses, companyies i artistes de Lleida: arts escèniques – pallassos -, arts visuals i (clàssica, moderna, contemporània) iFase Lleida ha programat una quarantena d'activitats de música clàssica i moderna de diversos estils i gèneres, set de les quals tenen la col·laboració de l’IEI. Hi participen quatre formacions residents a l’Auditori: un quintet de corda de l’Orquestra Julià Carbonell amb els cantants Marta Infante i Toni Marsol, la Banda Municipal de Lleida, la Bsumeta i el Col·lectiu Free’t. Formacions com Tea for trhee, Lauzeta, Food4Sooul, Gipsy Jazz Trio, Joana Cebolla o Sonsonite formen part del cartell, així com l’arpa de Berta Puigdemasa amb la pintura de Lily Brik o amb els botellòfons de Pau Elias.A la plaça Esteve Cuito s’han programat set sessions de cinema (Barcelona, nit d’estiu; La innocència; Els dies que vindran; Dios es mujer y se llama Petrunya, Retrato de una mujer en llamas, RGB i Los niños del mar), tres més que formaven part de la programació de primavera de LaTemporada Lleida i s’han reprogramat ara: Teia, Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria i la companyia Slow Olou.També hi haurà vuit espectacles de companyies lleidatanes de teatre familiar i per a tots els públics en diferents escenaris repartits pels barris de la ciutat.

