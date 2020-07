Torna el cinema a la fresca al Castell de Montjuïc

El cicle començarà amb Paràsits, al costat d'altres pel·lícules destacades com Mujercitas o Joker, combinades amb altres films més independents com Retrato de una mujer en llamas o clàssics com Con la muerte en los talones. Enguany també Sala Montjuïc col·labora amb el Festival Grec amb quatre nits de cinema espanyol i llatinoamericà de films que han fet història en les últimes dècades com Relatos Salvajes o Ciudad de Dios.



La sessió de talent local s'omplirà aquest estiu amb la darrera cinta de Carlos Marquès-Marcet, Els dies que vindran. La resta de la programació de cinema i concerts es publicarà al web de Sala Montjuïc a partir de la setmana vinent.