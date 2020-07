El falcó pelegrí colonitza una nova àrea del Parc Natural de Montserrat

L'últim cens de seguiment de rapinyaries al Parc Natural de Montserrat situa una nova parella de falcó pelegrí al sector dels Degotalls. D'aquesta manera, són vuit els territoris amb parelles d'aquesta espècie dins del parc natural, a diferència del 2019 que en van ser set.El cens l'elabora el cos d'Agents Rurals, en col·laboració amb personal del parc natural. Quant a polls, de les vuit parelles adultes identificades, tres han tirat endavant un total de sis polls, dos més que l'any passat. D'altra banda, el cens també ha permès localitzar un aparella d'àliga cuabarrada, com en els anys anteriors.Malgrat les imposicions vinculades a la pandèmia de la covid-19, el Parc Natural de Montserrat confirma que el cens d'enguany ha pogut confirmar la presència del falcó pelegrí als sectors de la Serra del Cabrit, el Torrent de Migdia, Pollegons –Pont, Salnitre, Sant Jeroni-Diables, Agulles-Frares-Aurons, i Mullapans-Santa Cova, a més de Degotalls.Pel que fa a la parella d'àliga cuabarrada, tot i constatar un comportament reproductor amb còpules i arranjament de nius, el Parc Natural informa que la parella no va arribar a fer posta. A més, asseguren que enguany s'ha detectat que el mascle és més jove i, per tant, la femella hauria reemplaçat la parella anterior, un mascle molt vell.

