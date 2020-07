Condemnat a un any i nou mesos de presó un home pels aldarulls durant la investidura fallida de Puigdemont

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i nou mesos de presó un home, J.M.R.C., pels delictes de desordres públics greus i resistència a l'autoritat pels aldarulls que van tenir lloc al Parc de la Ciutadella el 30 de gener de 2018, durant la investidura fallida de Carles Puigdemont. El tribunal considera provada la participació de l'acusat en els incidents i que duia un "instrument perillós" i per aquests fets se li imposa un any i sis mesos de presó, mentre que els tres mesos fins a arribar a la pena total corresponen a un delicte de resistència, que no va provocar cap ferit ni desperfecte.Finalment, el tribunal ha descartat el delicte d'atemptat perquè l'empenta que l'acusat va donar a un agent no té entitat suficient per parlar d'aquest delicte. Tot i així, la sentència diu que la versió exculpatòria de l'acusat és "increïble i inverosímil" i conclou que l'home volia participar a la manifestació d'aquell dia fent accions "il·lícites", com ara trencar el perímetre de seguretat.Durant el judici, la Fiscalia demanava tres anys de presó per desordres públics i atemptat contra l'autoritat. L'acusat va negar els fets i va denunciar que se'l jutjava per motius polítics. La Generalitat es va personar com a acusació en un principi, però finalment va retirar-se de la causa. El judici no es va poder seguir per via telemàtica tal com estava previst. L'acusat només va respondre a la seva defensa i en el seu últim torn de paraula va assegurar que no canviaria d'idees. El seu advocat, Benet Salellas, va remarcar que les úniques proves contra el seu client eren les declaracions dels agents.

