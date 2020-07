Un any i nou mesos de presó per a un home pels aldarulls durant la investidura fallida de Puigdemont

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i nou mesos de presó un home per picar una cadena que tancava les portes del parc de la Ciutadella i agredir un mosso d'Esquadra que ho volia impedir. L'home va ser arrestat durant la protesta del 30 de gener del 2018 per la investidura fallida del president Carles Puigdemont. La fiscalia demanava tres anys de presó per a ell, que durant el judici va negar els fets. La Generalitat, que inicialment feia d'acusació, va comunicar la seva retirada el dia abans del judici. La sentència es pot recórrer.Segons considera provat l'Audiència, cap a les 13.30 hores del 30 de gener del 2018 diverses entitats independentistes havien convocat una concentració al parc de la Ciutadella per donar suport a Carles Puigdemont tot i que el ple d'investidura s'havia ajornat. La major part dels concentrats es van situar al passeig Lluís Companys, amb unes 5.000 persones en el moment més àlgid.A l'avinguda Marquès d'Argentera s'hi van concentrar unes 2.700 persones. Alguns d'aquests concentrats van forçar les cadenes que tancaven almenys tres dels accessos al parc, cosa que va permetre a centenars de manifestants superar el cordó policial i saltar els murs perimetrals. Dels que van entrar al parc, uns quants van saltar les tanques de seguretat i es van encarar als agents, als quals van llençar objectes i van empènyer i insultar, cosa que va generar moments de tensió i càrregues policials.En aquest context, cap a dos quarts de cinc de la tarda, l'acusat, J.M.R.C., anava amb un casc de moto de trial integral posat i un buf, proteccions a braços, cames i tronc. Anava amb quatre o cinc manifestants per l'interior del parc i uns altres manifestants, des de fora, l'animaven per trencar el cadenat d'una de les portes metàl·liques a cops de martell.Quan mossos de paisà es van identificar com a policies i li van dir que parés, no els va fer cas. Els mossos el van fer retirar de la porta, i l'home va passar el martell a un altre individu, va donar una puntada de peu i una empenta a un dels agents i va córrer per intentar fugir. Però un altre agent li va fer la traveta i va caure a terra, on va ser arrestat.Durant el judici, l'acusat va explicar que va entrar al parc des del passeig Lluís Companys quan la porta ja estava oberta. Va anar cap a una altra porta, més a prop del carrer Wellington, i va veure a terra un martell de paleta. Li va cridar l'atenció i el va fer servir per picar la cadena, però no pas el pany. Aleshores va arribar un altre noi que es va identificar com a enginyer del Maresme i li va dir que no picava bé. L'acusat li va donar el martell i aquest segon noi va començar a picar.Va ser aleshores quan va sentir que uns homes van cridar-li que eren policies però no li van ensenyar cap placa identificativa, va dir. El van agafar pels braços, va fer força i va caure per culpa d'una traveta dels agents. Els mossos el van agafar pel cap, les espatlles, la cintura i les cames, i va negar que donés cap puntada de peu o empenta als agents. La caiguda a terra amb el genoll el va deixar nou mesos de baixa.El tribunal dóna credibilitat a la versió policial i per això condemna l'acusat a un any i mig de presó per desordres públics greus i a tres mesos per resistència a l'autoritat.

