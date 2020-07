El confinament fa perdre la vista: les revisions detecten un empitjorament general de la salut visual

L'ús intensiu de la visió de prop durant el confinament ha empitjorat la salut visual dels ciutadans. Un estudi publicat per l'associació Visión y Vida apunta que més de la meitat (57,4%) de les persones que s'han fet una revisió òptica a l'Estat durant la desescalada han experimentat un empitjorament de la visió arran del confinament.En gairebé 2.000 revisions analitzades, la meitat de les visites van ser motivades per la percepció d'una visió pitjor mentre que una de cada tres visites va originar-se per visió cansada i fatiga visual. Un 27,2% ha hagut de canviar-se la graduació mentre que un 23,9% s'ha renovat o canviat les ulleres o lents de contacte.Els dos grups que més han empitjorat són els adults d'entre 40 i 50 anys que pateixen presbícia i els joves d'entre 12 i 19 anys. En el cas d'aquest últim grup d'edat, la visió ha empitjorat en el 77,4% dels casos possiblement per l'abús de pantalles i el sobreesforç en visió pròxima. L'estudi assenyala que dos de cada tres adolescents ha patit un canvi de graduació durant el període de tancada i un de cada deu ha començat a fer servir ulleres o lents. En els adults d'entre 40 i 50 anys, l'agreujament de la visió ha afectat a un 63,3% i gairebé la meitat han experimentat un canvi de graduació després del confinament.Elisenda Ibañez, coordinadora de l'associació, ha explicat en roda de premsa virtual que "haver estat tancats no ens ha ajudat en res". Segons Ibañez, la llum natural o les distàncies llargues són requisits per una bona salut visual, així com estimular la vista en espais com la muntanya. "Moltes hores forçant la vista amb visió de prop", ha resumit la coordinadora sobre el principal problema del confinament.Un problema que Visión y Vida associa també a l'abús de pantalles. De fet, segons l'estudi i enquestes fetes a ciutadans de diferents grups d'edat, un 94,6% ha incrementat el temps destinat a les pantalles i de fet set de cada deu adults ha duplicat el temps davant l'ordinador, la tablet o el mòbil.Alhora, més de la meitats dels nens a tot l'Estat ha passat entre quatre i vuit hores diàries davant la pantalla i dos de cada deu ha sobrepassat les vuit hores, una xifra que preocupa els professionals de la salut visual. L'informe recull que d'acord amb l'OMS, els menors d'edat no haurien d'estar més d'una hora al dia davant de pantalles, i en el cas dels menors de dos anys mai haurien d'utilitzar aquest tipus de dispositiu.Salvador Alsina, president de Visión y Vida, ha remarcat que cal compaginar el temps de connexió amb pantalles i oci a l'aire lliure. Una bona regla, ha recordat, és la del 20-20-20, és a dir, parar cada vint minuts durant vint segons per parpallejar i mirar a una distància de 20 peus -uns sis metres-. "Són les pantalles un perill? No, el que hem de fer és ser conscients del que fem servir i utilitzar-ho el temps necessari", ha conclòs.El problema principal, ha afegit, és el "sobreesforç" i l'ús "intensiu" de la visió de prop. Alsina també ha recordat que en la majoria de casos les empreses o administració no estaven preparats per teletreballar en condicions i ha apuntat que s'han creat protocols "de forma accelerada". Per tot plegat, i després de la informació recollida en l'estudi, els professionals han remarcat la importància de cuidar la vista, protegir-la i fer-se una revisió si cal.

