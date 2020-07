El PSC s'ofereix a Torra per reclamar recursos a l'Estat, però l'insta a no crear falses expectatives

"Pressioneu, pressioneu perquè l'Estat compleixi", ha reclamat el president de la Generalitat, Quim Torra, especialment al PSC i als comuns, amb ascendència sobre la Moncloa. I el líder dels socialistes, Miquel Iceta, ha recollit el guant. S'ha ofert a contribuir per reclamar més recursos. Fins i tot a estudiar aquesta petició que ha fet el president a Pedro Sánchez per sol·licitar 5.000 milions d'ajuts europeus. Però, al mateix temps, ha reclamat a Torra que no generi "falses expectatives" que no facin més que alimentar "la frustració permanent""Volem ajudar", ha insistit Iceta, que ha animat el president de la Generalitat a liderar un gran acord polític per a la reconstrucció conscient que la legislatura encara la seva recta final. Segons el dirigent socialista, aquest no ha de ser un motiu per no prendre decisions. "L'animo a fer la seva feina fins al darrer minut abans de convocar eleccions", ha subratllat, tot i que ha matisat que el seu partit, com a part de l'oposició, desconfia de les capacitats de l'actual Govern per liderar una sortida a aquesta crisi econòmica i social.Iceta ha instat Torra a treballar sobre les possibilitats "reals" i a mobilitzar tots els recursos possibles al seu abast mentre que no arriben els diners extres que la Generalitat reclama. Ha fet notar, però, que dels 5.000 milions inicials que es demanaven ara s'ha passat a exigir-ne 30.000. "Mai és suficient", ha lamentat el líder del PSC. En tot cas, ha assenyalat la Generalitat Valenciana com un exemple a seguir en el sentit que, sense deixar de manifestar discrepàncies amb la Moncloa, ha fet una gran mobilització de recursos propis. Per poder comparar, els socialistes han demanat que es faci pública la xifra d'inversió durant la pandèmia.El líder del PSC ha entonat un discurs condescendent amb els dèficits de gestió que s'han pogut produir per part de tots els governs tenint present la magnitud de la pandèmia, però ha lamentat que, en el cas de la Generalitat, només es busqui la culpabilitat en el govern espanyol. "El govern espanyol ha cooperat amb les autonomies", ha insistit Iceta, que ha defensat que el Govern no ha perdut les competències "en cap moment" sobre els hospitals i que ha existit cooperació entre el Ministeri de Sanitat i la conselleria de Salut. Ha repassat, en aquest sentit, el llistat de material sanitari subministrat, al mateix temps que ha argumentat que l'alt índex de defunció a les residències és imputable a tots els països on l'epidèmia ha tingut un gran impacte.Malgrat tot, ha lamentat que des de l'executiu català no s'assumeixin responsabilitats i s'externalitzi per interès polític tot allò que considera que no s'ha fet prou bé. "De vegades ha semblat que l'actuació del Govern estava més guiada per la confrontació i per aprofitar la crisi per fer avançar l'agenda independentista", ha denunciat."Irresponsabilitat, incapacitat i deslleialtat". Així ha definit Ciutadans, el partit que lidera l'oposició al Parlament, la gestió que ha fet de l'emergència sanitària el Govern de la Generalitat, una actitud que extrapolen ara a l'hora d'afrontar una reconstrucció que queda a expenses d'una legislatura que es dona per esgotada. El partit taronja ha reclamat durant el ple monogràfic del Parlament que ha arribat l'hora d'abandonar el procés per centrar-se en la crisi econòmica i social que colpeja el país: "L'independentisme no mata el virus".Així ho ha demanat la presidenta parlamentària de Ciutadans, Lorena Roldán, que ha insistit que una crisi d'aquesta magnitud no es resol "amb dosis doble de processisme", la recepta que, sota el seu criteri, continua aplicant Torra en el seu discurs. "Vostè no pot fer front a aquesta crisi", ha diagnosticat la dirigent, que paradoxalment ha desestimat la conveniència de convocar ara eleccions en un moment en què les enquestes auguren pels de Roldán una forta davallada.La lectura del partit taronja és que el Govern s'ha centrat en centrifugar culpabilitats al govern espanyol per ocultar els propis errors. Ha mencionat, especialment, el rebuig als hospitals de campanya muntats per la UME i per la Guàrdia Civil i, per contra, la compra d'hospitals de campanya inflables. També que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, digués que en una Catalunya independent hi hauria hagut menys morts o que la consellera de Salut, Alba Vergés, digués just abans de decretar-se l'estat d'alarma que els nens podien anar als parcs. També el contracte amb Ferrovial "malgastant" 18 milions d'euros.Segons Ciutadans, en comptes de donar resposta als ciutadans, el Govern ha continuat fent "xantatge" a l'executiu de Pedro Sánchez amb l'autodeterminació i la "taula de vergonya" sobre el conflicte territorial. "Què més ha de passar per a què deixin de banda la matraca del procés?. Si no pot canviar d'opinió, almenys canviï de tema", ha demanat Roldán al president.Roldán ha aprofitat l'ocasió per presumir del "centre polític" que ocupa la seva formació i ha brandat el paper clau que està jugant ara al Congrés per condicionar les polítiques del govern de coalició format pel PSOE i Podem.

