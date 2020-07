Reclamen agilitat a l'Ajuntament de Barcelona per tramitar les 4.000 peticions d'ampliació de terrasses

El Gremi critica que no s'acceptin ampliacions de terrasses en llocs com la Rambla o el Passeig del Born "per una suposada forta afluència de gent que, com és evident, no s'està produint". "L'ampliació de les terrasses ha de ser un mecanisme útil per protegir també el teixit econòmic del centre, greument perjudicat per l'absència de visitants", ha dit Pallarols.

hi ha més d'un 30% de peticions denegades i que els motius que al·lega el consistori per rebutjar les ampliacions, com manca d'espai o forta afluència de gent, "no s'entenen".