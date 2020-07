Banyar-se a la riera de Merlès pot comportar sancions de fins a 3.000 euros

Senyalització de les prohibicions i recomanacions als usuaris de la riera de Merlès. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El cap de setmana passat els vigilants rurals ja van fer tasques d'informació i van repartir fullets informatius sobre les recomanacions i prohibicions als usuaris. "La nostra intenció no és anar a sancionar perquè és molt trist, sinó que volem aconseguir ordenar-ho i que la gent segueixi la normativa", ha apuntat Puigantell.

L'alcaldessa de la Quar, Marta Puigantell, aquest matí. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La riera de Merles forma part del Pla d'espais d'interès natural. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El conseller de Medi Natural del Berguedà, Jesús Calderer, aquest dimecres al matí. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Vigilants rurals ja controlen l'accés a la riera de Merlès on aquest any s'ha prohibit el bany. El territori fa anys que reclama mesures per lluitar contra la massificació i la desaparició d'espècies autòctones.Els municipis de la riera de Merlès (Borredà, Gaià, la Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès) han obviat la pressió turística i han acordat prohibir-hi el bany aquest estiu per evitar l'afluència massiva de visitants i la propagació del coronavirus. També han limitat l'aparcament a la zona. L'incompliment de les prohibicions pot suposar una sanció que oscil·larà entre els 750 i els 3.000 euros.Les mesures s'han posat ja en marxa en un espai natural que pateix una preocupant massificació cada estiu. Aquesta setmana s'han col·locat cartells informant de la prohibició del bany i ha començat a actuar el servei de vigilància privat, amb el suport dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra. La prohibició del bany és possible gràcies a dues normatives vigents, en matèria de protecció de la salubritat pública i d'ordenació sanitària, que atribueix als ajuntaments la competència pel control sanitari d'àrees d'activitat fisicoesportiva i d'esbarjo, com és el cas de la zona de bany a la riera de Merlès.L'alcaldessa de la Quar, Marta Puigantell, ha afirmat que "els nous municipis de la riera de Merlès hem decidit prohibir el bany per seguretat, des de la Generalitat se'ns demana que cada ajuntament sigui responsable de fer complir les mesures per la Covid-19 a la seva zona de bany, però això a la riera és impossible"."Som municipis molt petits, controlar l'aparcament ja és molt difícil, per això hem decidit tirar endavant amb la prohibició", ha subratllat l'alcaldessa.És una mesura "dràstica" que alguns lamenten, sobretot establiments turístics, però que els representants del territori entenen necessària per garantir la seguretat.Puigantell s'ha mostrat conscient de la paradoxa que suposa prohibir el bany en l'entorn natural "on tothom hauria de tenir el dret de poder sortir i gaudir-ne". Segons Marta l'alcaldessa, la prohibició respon a la voluntat d'evitar el contagi per la Covid-19 a la riera de Merlès i alhora per la impossibilitat de fer complir les mesures de seguretat que s'exigeixen. "Esperem que passi de pressa, que puguem tornar-ho a obrir i gaudir de la riera com més aviat millor, però amb respecte per l'entorn", ha dit.A més, ha admès que aconseguir el control de tota la zona i, per tant, evitar el bany de manera efectiva a tot l'entorn de la riera, serà molt difícil. "Els vigilants faran tot el possible però hi ha una feinada de por. La gent aparca a tot arreu i tira deixalles per tots cantons, hi ha incivisme i fins i tot discussions amb els veïns amb paraules malsonants perquè hi ha persones que estacionen en propietat privada i no entenen que no poden fer-ho", ha criticat Puigantell."No vol dir que no hi hagi gent molt maca que ve a gaudir de la riera i que ho recull tot, fins i tot allò que no és seu, però també hi ha molt incivisme", ha destacat l'alcaldessa.El conseller comarcal de Medi Natural del Berguedà, Jesús Calderer, ha explicat que fa sis anys que els nou municipis porten a terme accions per pacificar la riera de Merlès, amb el suport dels consells comarcals del Berguedà, el Bages, Osona i el Ripollès. Enguany, s'han habilitat espais senyalitzats amb 69 places d'aparcament per limitar l'aforament a un màxim d'unes 200 persones per dia. "La intenció és que un cop hi hagi 69 cotxes aparcats en aquest entorn de la riera de la Merlès, no en puguin accedir més, perquè si no seran multats", ha apuntat Calderer.Els vigilants rurals, que s'han contractat a una empresa privada, tenen capacitat sancionadora i en faran el seguiment. La funció d'aquests serà la de circular constantment per l'espai que conforma la riera de Merlès, d'uns 20 quilòmetres, per tal de fer complir la normativa.La riera de Merles forma part del Pla d'espais d'interès natural. És un espai natural protegit, reserva natural parcial, zona especial de conservació (ZEC), zona especial de protecció d'ocells (ZEPA) i és part de la Xarxa natura. "El que hauria de passar és que la Generalitat fos qui ho gestionés, però com que de moment no pot ser, ho estem fent nosaltres", ha lamentat el conseller de Medi Natural del Berguedà. Jesús Calderer ha recordat que el passat Sant Joan va ser especialment complicat per la massificació de la zona i l'incivisme que van detectar els Agents Rurals."Estem fent una aposta molt important per intentar gestionar la riera de Merlès que és el que es mereix aquest entorn", ha afegit.Acabar amb les massificacions ha d'evitar també la desaparició d'espècies en perill d'extinció com el cranc autòcton.

