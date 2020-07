El Suprem tomba la recusació de Torra contra onze magistrats

El Tribunal Suprem ha rebutjat la recusació del president de la Generalitat, Quim Torra, contra onze magistrats de la sala penal perquè és "extemporània" i es fonamenta en "causes que s'invoquen de manera arbitrària". Torra va acusar de manca d'imparcialitat els onze magistrats que havien de resoldre sobre l'abstenció del magistrat ponent del recurs de cassació, Miguel Colmenero. El Suprem ha acceptat la petició de Colmenero, que va sol·licitar apartar-se del cas després de ser designat membre de la Junta Electoral Central (JEC).Encara no ha transcendit el nom del nou ponent del recurs de cassació, però el Suprem ja ha anunciat que preveu reunir-se el 17 de setembre per abordar l'escrit de Torra, que s'enfronta a una pena d'un any i mig d'inhabilitació per no haver retirat a temps la pancarta per la llibertat dels presos del Palau de la Generalitat, tal com demanava la JEC. Si finalment el Suprem tomba el recurs, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) serà ferma i Torra haurà de deixar el càrrec de president.La decisió, que no s'adoptarà fins al cap d'unes dues setmanes -principis d'octubre-, impactarà de forma decisiva en el futur del Govern format per Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, al qual se li obriran una sèrie d'escenaris que van de la convocatòria d'eleccions als canvis al Govern, passant per la tria d'un presidenciable alternatiu.Torra, després de perdre la condició de diputat i un cop constatada la manca de "recorregut polític" de l'executiu, va anunciar que convocaria comicis un cop aprovats els pressupostos. La pandèmia ha alterat el calendari, i el president sosté que no fixarà data fins que la sortida de la crisi estigui "encarrilada". El problema de fons -la desunió estratègica entre JxCat i ERC- persisteix, i els republicans pressionen per un horitzó electoral que no deixi la legislatura en mans del Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor