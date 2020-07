Quatre camions s'accidenten a la mateixa zona de l'A-2 on ahir van xocar-ne dos més

Un accident en el que quatre camions s’han vist implicats ha obligat a tallar aquest dimecres al matí la carretera A-2 a Fondarella, al Pla d’Urgell. L'accident s'ha produït just un dia després que dos camions s'hagin accidentat en aquesta mateixa via.Els fets han passat al punt quilomètric 484,1, en una zona on hi havia retencions provocades per les obres d'arranjament de la via després de la col·lisió anterior.Després del sinistre diverses dotacions del Mossos d'Esquadra, el SEM i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets, i els serveis d’emergència han hagut de rescatar de la cabina un dels conductors.