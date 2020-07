La noia que es va cremar els ulls als EUA atura les donacions després de recaptar 240.000 euros

S'aturen les donacions de la campanya "Salvem els meus ulls" , per ajudar amb la recuperació de la jove de Terrassa que es va cremar els ulls als Estats Units mentre feia sabó casolà. En poc més de deu dies, des del 18 al 30 de juny s'ha aconseguit sumar 246.189 euros.En declaracions ala seva mare, Anna Góngora, ha explicat que malgrat que han aturat les donacions, mantenen la campanya oberta per seguir informant de l'estat de la seva filla a "tothom qui ha posat diners". "Volem explicar, en tot moment, com està i on aniran els diners", recalca.La família és conscient que, dels diners recaptats, cal pagar impostos i actualment estan valorant la millor manera de fer el traspàs dels diners als EUA per poder fer front a les factures mèdiques, que estan pendents d'arribar.Góngora explica que la seva filla està a casa però que té controls gairebé diaris amb els metges i especialistes que l'estan tractant. "De fer, segons els experts encara està en el període d'avaluació de danys".L'ull dret està evolucionant millor que l'esquerra, on encara hi té una pressió massa alta. Amb tot, està previst una nova intervenció quirúrgica en els pròxims dies per canviar-li, de nou, les membranes, apunta la mare, que ho ha de viure a 15.000 quilòmetres de distància.Actualment els índexs de contagis als EUA encara són elevats i tot i que Góngora ha parlat amb ambaixades i consolats i podria viatjar al país nord-americà, té por de no poder tornar. "En arribar hauria de fer 15 dies de quarantena" però si la situació es complica, "m'hauria de quedar allà". Però "la Marta m'ha dit que no assumeixi riscos".És per això, que a hores d'ara encara no té previst anar-hi i toca seguir mantenint el contacte amb la seva filla amb nou hores de diferència horària.La família agraeix la resposta que han rebut de la ciutadania, que amb petites i grans donacions han omplert la recuperació de la Marta de solidaritat. "Estem agraïts i impressionats per la resposta que hem tingut". "Seguirem lluitant per la recuperació física i emocional de la Marta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor