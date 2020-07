La CCMA suprimeix la direcció d'esports després de la dimissió del primer i últim responsable

La direcció corporativa d'esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals només ha durat tres anys. Aquest dimecres s'ha fet efectiva la dimissió de Christian Garcia com a responsable dels esports de la Corporació, que implicava el control dels respectius departaments a TV3 i Catalunya Ràdio. La direcció de la CCMA, presidida en funcions per Núria Llorach, ha decidit no substituir-lo.En els pròxims dies Garcia haurà de comparèixer al Parlament pel cas del documental sobre Sandro Rosell, del qual se'n van suprimir algunes parts.Les funcions de Garcia, que estava formalment al nivell dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, seran precisament assumides per aquests: Vicent Sanchis i Saül Gordillo n'assumiran les funcions. Els caps d'esports són Bernat Solé, a la televisió, i Xavi Campos, a la ràdio.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor