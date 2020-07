En marxa un nou sistema per evitar aglomeracions a les platges metropolitanes

L'Àrea Metropolitana ha estrenat una nova eina per poder consultar en temps real l'ocupació a les platges metropolitanes i així poder evitar aglomeracions i garantir les restriccions per minimitzar el risc de contagi de Covid-19. L’objectiu que els usuaris puguin saber si la platja on volen anar està saturada i escollir-ne una altra que estigui menys ocupada.Aquesta informació s’ha incorporat a l’aplicació web progressiva d’Infoplatges i es visualitza amb una iconografia formada per tres figures, que estan senyalitzades de color vermell, taronja o verd en funció del nivell d’ocupació.Els vuit ajuntaments metropolitans del litoral –Gavà, Castelldefels, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montgat– s’encarreguen de proporcionar aquestes dades a l’AMB. La informació s’actualitza automàticament i els ajuntaments metropolitans modifiquen les dades quan hi ha canvis en l’ocupació.

