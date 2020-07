Fan esclatar una bomba militar trobada per uns infants a la platja de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han fet explotar aquest dimarts un artefacte a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Uns infants que es banyaven van trobar l'artefacte surant a l'aigua i el van portar a la caseta de vigilància de la Creu Roja. Aleshores, els Mossos i la Guàrdia Urbana de la ciutat van activar un dispositiu.



La platja de l'Arrabassada va ser acordonada i desallotjada durant hores fins que finalment els efectius del Tedax el van poder fer esclatar sota control.

Hem desallotjat la platja de l'Arrabassada amb Guàrdia Urbana de Tarragona i @CreuRojaCAT. Els TEDAX treballen per detonar un artefacte explosiu amb seguretat. No us acosteu a la zona i feu cas de les indicacions policials pic.twitter.com/Im8YPEK210 — Mossos (@mossos) June 29, 2020

Segons fonts policials, no es tracta d'un artefacte de la Guerra Civil, com d'altres que en algunes ocasions s'han trobat a la costa, sinó que era una petita bomba que utilitzen els submarins militars actuals per fer una maniobra de fugida quan són descoberts.L'artefacte estava retolat com a bomba antisònar i els especialistes el van fer esclatar sense gaires problemes.

