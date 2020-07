FOTOS Troben més de 400 amfibis en una piscina privada d'Osona

Personal especialitzat fent el trasllat dels amfibis / Alguns dels amfibis trobats a la piscina. Foto: Espai Natural Guilleries-Savassona

Els masovers d'una masia de Sant Julià de Vilatorta (Osona) anaven a netejar la seva piscina privada per a la temporada d'estiu i s'hi van trobar centenars d'exemplars d'amfibis. Es van posar en contacte amb responsables de l'Ajuntament i l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona per explicar-los de l'extensa cria d'animals a la piscina.Després d'analitzar diverses possibilitats, tal com explica l'espai natural , es va fer un buidatge controlat de la piscina per recuperar el màxim nombre d'exemplars possibles. Entre les espècies es van identificar el tritó palmat (Lissotriton helveticus), la granota verda (Pelophylax perezi), la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) i el gripau comú (Bufo bufo).Els amfibis, xifrats en més de quatre-cents, es van poder distribuir, un cop comprovat que estaven en bones condicions de creixement i sanitàries, en diverses basses recuperades recentment al mateix municipi (la bassa de la font de la Riera i la bassa d'en Brudon), així com la bassa de la font Trobada a Folgueroles.Des de l'espai natural remarquen que la translocació d'exemplars d'amfibis entre punts d'aigua només pot ser feta per personal especialitzat amb els coneixements adequats i les autoritzacions pertinents, ja que té la capacitat per reconèixer les espècies manipulades i per aplicar les mesures necessàries respecte a la prevenció de malalties i les mesures dictaminades respecte a la desinfecció del material autoritzat.