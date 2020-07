Cs assenyala la «incapacitat» de Torra per fer front a la crisi provocada per la Covid-19

"Irresponsabilitat, incapacitat i deslleialtat". Així ha definit Ciutadans, el partit que lidera l'oposició al Parlament, la gestió que ha fet de l'emergència sanitària el Govern de la Generalitat, una actitud que extrapolen ara a l'hora d'afrontar una reconstrucció que queda a expenses d'una legislatura que es dona per esgotada. El partit taronja ha reclamat durant el ple monogràfic del Parlament que ha arribat l'hora d'abandonar el procés per centrar-se en la crisi econòmica i social que colpeja el país: "L'independentisme no mata el virus".Així ho ha demanat la presidenta parlamentària de Ciutadans, Lorena Roldán, que ha insistit que una crisi d'aquesta magnitud no es resol "amb dosis doble de processisme", la recepta que, sota el seu criteri, continua aplicant Torra en el seu discurs. "Vostè no pot fer front a aquesta crisi", ha diagnosticat la dirigent, que paradoxalment ha desestimat la conveniència de convocar ara eleccions en un moment en què les enquestes auguren pels de Roldán una forta davallada.La lectura del partit taronja és que el Govern s'ha centrat en centrifugar culpabilitats al govern espanyol per ocultar els propis errors. Ha mencionat, especialment, el rebuig als hospitals de campanya muntats per la UME i per la Guàrdia Civil i, per contra, la compra d'hospitals de campanya inflables. També que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, digués que en una Catalunya independent hi hauria hagut menys morts o que la consellera de Salut, Alba Vergés, digués just abans de decretar-se l'estat d'alarma que els nens podien anar als parcs. També el contracte amb Ferrovial "malgastant" 18 milions d'euros.Segons Ciutadans, en comptes de donar resposta als ciutadans, el Govern ha continuat fent "xantatge" a l'executiu de Pedro Sánchez amb l'autodeterminació i la "taula de vergonya" sobre el conflicte territorial. "Què més ha de passar per a què deixin de banda la matraca del procés?. Si no pot canviar d'opinió, almenys canviï de tema", ha demanat Roldán al president.Roldán ha aprofitat l'ocasió per presumir del "centre polític" que ocupa la seva formació i ha brandat el paper clau que està jugant ara al Congrés per condicionar les polítiques del govern de coalició format pel PSOE i Podem.

