El Govern prioritzarà no confinar en cas d'una segona onada de coronavirus

"Les pandèmies han vingut per quedar-se i hem de preparar-nos per fer-hi front", ha asseverat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, en el ple monogràfic sobre la Covid-19 al Parlament. Ha avisat també, que molt probable que "una segona onada de coronavirus coincideixi amb una epidèmia que causa estralls com la de grip" i, tot i això, ha avançat que s'intentarà no haver de tornar a "recórrer a un confinament total de la població que aturi el país"En una intervenció posterior a les de Quim Torra , i el conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha avisat que hi ha i seguirà havent-hi brots, una situació que ha equiparat a la d'altres països, motiu pel qual ha subratllat la necessitat que es mantingui la col·laboració ciutadania: "No es pot fer tot des del sistema de salut". Quan arribi la grip, a més, "molts casos seran d'entrada sospita de coronavirus", motiu pel qual es compararan 230.000 vacunes més de la grip per assolir les recomanacions de l'OMS d'un 75% de vacunats entre gent gran, professionals sanitaris i dones embarassades, malgrat que ara tan sols un 30% dels treballadors de salut ho estan.Vergés ha reconegut també que inicialment va ser una dificultat l'obtenció de material, tot i que finalment se'n van necessitar 62 milions d'unitats per 13 setmanes de pandèmia. "Prepararem material disponible per quatre amb les compres que pertoquin a la propera tardor", ha afirmat, així com també ha avançat que s'incrementaran en 150 els llits a crítics, es reforçarà l'àrea de salut mental, es renovaran les noves tecnologies i s'augmentaran entre un 10% i un 20% les places de sociosanitaris.Amb tot això, la consellera afirma que es farà "allò necessari" per frenar eventuals rebrots, però sense tornar a confinar totalment la població ni que s'acabi "repercutint tot l'esforç en el sistema sanitari". Per això, ha afirmat que es treballa en un "circuit de seguiment de casos i contactes robust que actuï coordinadament amb tot el sistema", però sense avançar què ocorrerà amb el polèmic contracte milionari amb Ferrovial per fer el rastreig que el Govern va afirmar que intentaria revertir Igualment, Vergés ha alertat que la priorització de la pandèmia pot provocar que el 2020 acabi amb unes 76.000 intervencions menys que el 2019 que caldrà reprogramar per més endavant i, com a reptes de futur, ha apostat per enfortir una "salut comunitària que redueixi desigualtats", així com "l'atenció social i promoure l'autonomia de les persones". La salut, ha conclòs, és un "sector estratègic i de cohesió social" amb un volum d'activitat de 31.000 milions d'euros i amb 223.000 persones treballant, "moltes d'elles molt qualificades".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor