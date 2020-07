Els veïns fan de turistes en la reobertura de la Casa Batlló

2/205102

La Casa Batlló reobria les seves portes a dos quarts de dotze d'aquest dimecres al migdia. A aquella hora ja hi havia una cua que donava la volta per la cantonada del Passeig de Gràcia i el carrer Aragó. La majoria eren veïns de la ciutat que han aprofitat la reobertura per fer de turistes."Hem aprofitat ara que no hi ha gaires turistes per venir a visitar la Casa Batlló", explica la Maria. Fa quatre anys que viu a la ciutat i encara no hi havia anat mai. "Ens pensàvem que hi hauria menys cua", apunta el Javi, que l'acompanya.El Lukas ha estat dels primers a arribar, amb la seva dona i el seu fill. Explica que també s'han decidit a venir per aprofitar l'absència de turistes. A més, també defensa visitar monuments de la ciutat pe aprofitar l'estiu. "Amb el confinament hem passat molts dies tancats a casa i ara, a part de passejar, volem anar a veure llocs turístics i museus", diu.L'efecte crida per l'absència de turistes no només ha arribat als veïns de la capital, sinó també als de municipis propers. És el cas de l'Anna, de Mataró. "És la meva setmana de vacances i he decidit venir perquè els meus amics que viuen a Barcelona em van dir que encara no havien arribat els turistes", explica.Habitualment el 95% dels vistiants de la Casa Batlló són turistes però el monument havia posat a disposició 40.000 entrades gratuïtes per a residents a Catalunya i sanitaris. Les entrades es van esgotar amb 4 hores, i segons el director de la Casa Batlló, Gary Gautier, s'estudia ampliar la promoció "per obrir el patrimoni a la gent de Catalunya". L'aforament està reduït a menys d'un terç, i amb les mesures d'higiene "més innovadores" es busca "sobreprotegir" l'edifici, Patrimoni de la Humanitat.A primer cop d'ull, doncs, el pla de l'Ajuntament i de Turisme de Barcelona funciona. Ahir les dues parts van presentar el seu pla per recuperar l'activitat turística a Barcelona. Un pla que té quatre fases, i la primera de les quals és convertir els veïns en turistes . "El nostre objectiu és mantenir al màxim l'activitat d'aquests 90.000 treballadors del sector turístic perquè és el que reparteix la riquesa de forma més eficient. Sabem que no serà possible tot, però ho hem d'intentar tot", va dir aquest dimarts el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.Turisme de Barcelona s'ha aliat amb 150 empreses del sector. Conjuntament impulsaran la campanya "Viu Barcelona", a través d'una plataforma digital a la qual es podrà accedir a 200 activitats i experiències. L'objectiu, segons Turisme de Barcelona, és que els barcelonins puguin "redescobrir" una ciutat que es "projecta al món".Collboni també va assegurar que l'objectiu de l'Ajuntament és "prioritzar" les visites dels barcelonins als elements patrimonials, en alguns casos limitant-ne l'aforament. Una mesura que ja s'ha pres al Park Güell, que a partir de demà fixarà franges horàries de visita exclusives per als veïns

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor