Cau una banda al Vallès que facturava sis milions anuals en marihuana

Els Mossos han desarticulat una banda criminal amb epicentre a Terrassa dedicada a la venda intensiva de marihuana. Es calcula que l'organització podia facturar fins a sis milions d'euros anuals i utilitzava una llum punxada equivalent a 686 habitatges per a abastar les 24 plantacions interiors de cànnabis amb què comptaven, totes localitzades en cases situades arreu de Catalunya.



En el marc de l'operació la policia catalana ha detingut 27 persones -nou de les quals ja es troben a presó-, ha intervingut 230.000 euros, 18 vehicles valorats en mig milió d'euros, diverses armes prohibides com també material i productes per al cultiu de marihuana amb un valor d'un milió i mig d'euros.

Desmantellem organització que produïa anualment marihuana per valor de 6 milions d'euros. Detenim 27 persones, entre elles els caps del grup. 9 dels detinguts ja són a presó https://t.co/TZYBryZfF0 pic.twitter.com/Ttu4kRt7lP — Mossos (@mossos) July 1, 2020

Dies enrere, aquest mitjà ja va avançar la posada en marxa de l'o peratiu , però ara fonts policials han confirmat que s'ha aconseguit anul·lar l'activitat de la banda. Es tracta de l'anomenat Clan Egara, que funcionava com un càrtel, i en què cada un dels caps disposava de les seves plantacions, tot i que es donaven suport logístic i compartien treballadors per a "maximitzar-ne els rendiments", indiquen els Mossos.En la mateixa direcció, els responsables de l'investigació també sostenen que els rols i jerarquia "estaven perfectament definits": uns cultivaven, d'altres muntaven les instal·lacions elèctriques i punxaven la llum, també hi havia encarregats de cuidar les plantes, i finalment, els que la venien.La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Terrassa i s'han realitzat 42 entrades i escorcolls a Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Rubí, Cercs, Gironella, Casserres, Artés, El Terròs, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Calders, Roda de Berà i la Bisbal del Penedès.



La investigació es va iniciar a finals de desembre del 2019 quan es va detectar l’existència d'aquest grup criminal. Al dispositiu policial hi van participar més de 150 agents d’intervenció, 130 d’investigació i 64 inspectors i tècnics d’Endesa. L'organització utilitzava la llum equivalent a 20 habitatges per cada un dels seus 24 cultius.

Per a blanquejar els ingressos, s'utilitzaven immobiliàries i empreses de construcció en què es contractava els seus membres i es pagaven els deutes a través de les nòmines. Amb aquests negocis, s'emetien factures falses i es compraven immoblen per llogar a testaferros, on posaven en marxa les plantacions interiors.

