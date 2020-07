Estats Units esgota les existències de l'únic medicament al mercat contra la Covid-19

Aconseguir remdesivir durant els propers mesos serà una missió pràcticament impossible a tot el món, excepte als Estats Units. El país presidit per Donald Trump ha comprat tota la producció del medicament aquest juliol a Gilead Sciences, el seu principal fabricant. A més, també se n'han assegurat el 90% del que es produeixi durant l'agost i el setembre."El president Trump ha aconseguit un acord increïble per assegurar que els nord-americans tinguin accés a la primera teràpia autoritzada per a la Covid-19", assenyala el secretari de Salut dels Estats Units, Alex Azar, en un comunicat. "En la mesura que sigui possible, volem assegurar-nos que qualsevol pacient nord-americà que necessiti remdesivir el pugui obtenir. L’Administració Trump està fent tot el que estigui al nostre abast per obtenir més informació sobre els medicaments per salvar la vida en pacients amb Covid-19 i obtenir un accés segur a aquestes opcions per al poble americà".La setmana passada, l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) va donar llum verda al primer tractament contra la Covid-19 , l'antiviral remdesivir, per a pacients greus a partir de 12 anys que requereixin ventilació. D'aquesta manera, remdesivir es va convertir en el primer medicament contra el coronavirus recomanat per a la seva autorització a la UE. El preu d'una dosi de remdesivir és de 347 euros , 390 si és en dòlars. Gilead Science va anunciar aquest dilluns en una carta oberta que aquest serà el preu únic a tots els països desenvolupats. Una xifra que, al seu parer, està per sota del "valor"que li pertocaria, i que s'ha fixat així per ajudar que tothom hi tingui un "ràpid accés".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor