Faus tanca la ferida al Cercle d'Economia

Tot va bé si acaba bé. Si més no, el Cercle d'Economia se'n va de vacances amb la crisi interna tancada i propòsit de refer la normalitat de l'entitat. Totes les parts en conflicte semblen satisfetes i ho corroboren els comentaris d'aquests dies sobre la darrera assemblea de socis celebrada a la casa, el 25 de juliol passat.Es tractava d'una trobada important després que s'haguessin expressat serioses discrepàncies entre el president, Javier Faus, i bona part de les forces vives de l'entitat, crítiques amb un estil considerat massa presidencialista. Prop d'un centenar de socis es va reunir de manera presencial després de mesos de confinament i es va obrir un torn d'intervencions que va generar un debat llarg. Segons fonts de l'entitat, això és el que més van agrair els socis, la possibilitat de parlar obertament de les enganxades internes.La presència de la major part d'expresidents del Cercle -que formen tota una institució a la casa- va avalar el consens recuperat. Hi eren Juan José Brugera, Joan Mas Cantí, Carles Tusquets, Vicenç Oller, Salvador Alemany i Carles Cuatrecasas, alguns dels quals havien manifestat anteriorment la seva incomoditat per la gestió de Faus.Un dels temes que es van plantejar va ser la decisió de la junta de traslladar la seu de les jornades anuals de Sitges a Barcelona, un aspecte que ha generat crítiques internes. Un soci va qüestionar el canvi -que la pandèmia no ha pogut materialitzar -. Faus, que segons alguns socis presents, va dur la reunió amb molta mà esquerra, va defensar la decisió de fixar Barcelona com a nova seu de les jornades.El Cercle ha tancat la crisi viscuda, un fet del tot inhabitual en la història de l'entitat. El temps dirà si és un gir definitiu o si es tracta tan sols d'una treva.

